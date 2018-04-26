Реконструировать трассу в Сочи начнут в 2019 году

Об этом 25 апреля рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Астахов. Он отметил, что параметры реконструкции трассы А-147 уже рассматривали на научно-техническом совете ведомства.

Пробки на ведущих к Черному морю автомобильных трассах в курортный сезон стали проблемой для Краснодарского края несколько лет назад, постепенно трассы стали реконструировать и расширять. Дорога А-147 «Джубга — Сочи — до границы с Абхазией» — единственная магистраль, по которой можно добраться в город на автотранспорте, не пересекая границы. Из-за постоянно растущего трафика машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров.

«Мы надеемся, что в 2019 году мы приступим к реализации проекта [реконструкции трассы А-147]. Я думаю, что и в целом вся дорога от Джубги до Сочи будет реконструирована», — сказал Игорь Астахов.

Представитель агентства также отметил, что сейчас «есть проработки обхода Туапсе» — еще одного сложного участка на побережье, сообщает ТАСС.

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