Реконструкцию Вишняковского сквера в Краснодаре начнут по новому проекту

Департамент архитектуры принял к сведению пожелания жителей города и в нес изменения в намеченные планы.

«Вот-вот приедет техника, строители наденут оранжевые жилеты, и работа в Вишняковском сквере забурлит. Задача — сделать это место одним из самых удобных и красивых в нашем уютном городе», — написал в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Он отметил, что по инициативе департамента архитектуры Краснодара к проекту подключилось КБ «Стрелка», которое курировало российский павильон на XIV Венецианской архитектурной биеннале. Организация также занимается проектами значимых городских общественных пространств. Например, «Стрелка» была занята в разработке концепции развития парка Горького в Москве.

«В общем, определяем и закладываем вектор зеленого развития вместе с большими профи. Все это, безусловно, импульс к дальнейшему развитию городской среды. Департаментом архитектуры были учтены пожелания жителей города, благодаря их мнению изначальный проект претерпел серьезные изменения», — добавил Вербицкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году объект вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», по которой из всех видов бюджетов на реконструкцию территории выделено около 80 млн рублей.

Колонку Юрия Степанова об опасениях и пожеланиях жителей краснодарской Дубинки по поводу реконструкции Вишняковского сквера читайте здесь.

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