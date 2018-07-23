Реконструкторы преодолели Керченский пролив на бронеавтомобилях

Утром две боевые машины вышли с Таманского берега и направились в сторону Крымского полуострова. Примерно за 11 часов участники акции «Дорога мужества» переплыли 15-километровый пролив и высадились возле поселка Героевского.

В годы Великой Отечественной войны он носил название Эльтиген и стал плацдармом для Красной армии в освобождении Крыма. Спустя 75 лет бронеавтомобили форсировали пролив в сопровождении двух катеров Министерства обороны и спасательного отряда. На берегу полуострова членов экипажа встречали десятки жителей и гостей Керчи.

Акция «Дорога мужества» посвящена памяти воинов, погибших в боях за полуостров в 1943 году. Историческую операцию проводят в Керчи второй раз.

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