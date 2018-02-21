Ректор Сочинского госуниверситета Галина Романова провела прием в Краснодаре

Она вошла в число доверенных лиц кандидата в президенты страны Владимира Путина.
Студенты и волонтеры на встрече предложили сделать спорт одним из приоритетных направлений в вузах и школах.
Говорили не только о совершенствовании системы образования. На прием пришла инициативная группа обманутых вкладчиков. Они отдали деньги в одну из финансовых пирамид. Сейчас их делом занимается полиция, но оно застопорилось. Пострадавшие от действий мошенников предлагали ужесточить законодательство в этой сфере.
«Доверенное лицо не вправе принимать решения, мы как доверенные лица сейчас анализируем проблемы, которые наиболее актуальны для регионов. Все эти вопросы потом аккумулируются в центральном штабе», — сказала ректор Сочинского государственного университета Галина Романова.
После окончания встречи с гражданами сотрудники общественной приемной рассказали Галине Романовой о том, как строится их работа. Ежедневно сюда поступает до 50 обращений от жителей края.
Информация о деятельности в Краснодарском крае доверенных лиц других кандидатов в президенты в редакцию не поступала.
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