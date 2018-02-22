Ректора КубГТУ арестовали на два месяца

Суд также принял решение отстранить ректора от должности.

Ректора арестовали, он отстранен от должности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, несколько лет назад подозреваемая, занимавшая в ту пору должность проректора по международной деятельности и молодежной политике Кубанского государственного технологического университета, вступила в преступный сговор с мужчиной — исполнительным директором Межрегиональной молодежной общественной организации «Содружество», чтобы завладеть деньгами, выделяемыми Министерством образования и науки РФ на выполнение вузом госзадания.

В 2014 году проректор включила в заявку вуза по одной из финансируемых Минобрнауки РФ госпрограмм мероприятие «Горная школа молодых блогеров и журналистов Содружества» в Кабардино-Балкарии. С 15 августа 2015 года по март 2016 года в КубГТУ были представлены закрывающие документы на оказание услуг по проведению этого мероприятия на сумму 1 млн 638 тыс. рублей. Но, по версии следствия, эти документы содержали заведомо ложные сведения.

В отношении ректора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. Женщину задержали.

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