Ректором КубГТУ выбрали Татьяну Бархатову

В Кубанском государственном технологическом университете 16 февраля прошли выборы ректора.

Путем тайного голосования была избрана Татьяна Бархатова. Голосовать пришли делегаты от институтов, факультетов и подразделений КубГТУ, а также студенты. Всего было представлено две кандидатуры: проректор по международной деятельности и молодежной политике Татьяна Бархатова и начальник Центра довузовской подготовки Ирина Красина.

Результаты озвучила председатель счетной комиссии, проректор по качеству Людмила Малука. Бархатова получила 59% голосов, Красина — 38,8%. Еще 2,2% бюллетеней признано недействительными, сообщает пресс-служба КубГТУ.

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