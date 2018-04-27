Рельсы на Крымском мосту начнут укладывать летом

Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

По его словам, строители выйдут на первый участок сопряжения моста и по мере готовности пролетных строений начнут укладку рельсошпальной решетки. Работы начнут со стороны Тамани, сообщает «Крым Информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части транспортного перехода. Асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения. Одновременно дорожники продолжают обустройство автодороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май этого года.

Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения — всего их 1 тыс. 72. Барьерное ограждение выполнено более чем на 80% от проекта, всего — более 75 км, шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Наносят горизонтальную разметку на дорожное полотно.

Автомобильное движение откроют в середине мая.

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