Ремонт дорог в поселке Плодородном Краснодара сделают за счет подрядчика

Решение приняли после проверки фактов, о которых рассказали жители поселка. Работы, выполненные ранее с нарушением технологии, не будут оплачивать.

«Такая работа подрядчиков недопустима и не нужна жителям и администрации города, оплачена она не будет. Еще раз хочу поблагодарить горожан, которые реагируют на такие случаи и оперативно сообщают о некачественной работе подрядчиков. По каждому такому случаю проводятся проверки», — сказал мэр Евгений Первышов.

Ремонт гравийных дорог выполняла подрядная организация в рамках заключенного муниципального контракта. Работы велись на улицах Александровской, Елисейской — от Александровской до Константиновской и Исакиевской — от Александровской до Романовской.

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов уточнил, что подрядчик должен был провести не строительство дороги с укладкой асфальта, а именно ремонт гравийной дороги с использованием фрезерованного асфальтобетона (ФАБ). Это фрагменты старого дорожного покрытия, которое снимают с дороги перед укладкой нового асфальта. Он образовался в ходе капитального ремонта дорог в этом году.

По словам специалистов, смесь ФАБа с гравийным покрытием поможет сделать дорогу долговечнее. Также при движении по ней поднимается меньше пыли.

Аганов добавил, что к ремонту гравийных дорог из-за отсутствия сложной технологии не предъявляют такие жесткие требования, как к укладке асфальта. Работы можно проводить при разных погодных условиях, в том числе во время слабого дождя.

«К подрядчику есть обоснованные претензии по качеству выполненных работ в поселке Плодородном. Повторный ремонт будет проведен весной», — цитирует директора МКУ «Единая служба заказчика» пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник