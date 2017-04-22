Ремонт российского авианосца «Адмирал Кузнецов» оценили в 40 млрд рублей

На заводе под Мурманском в сентябре начнется ремонт с модернизацией авианесущего крейсера Военно-морского флота России «Адмирал Кузнецов».

«В сентябре «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией «Адмирала Кузнецова». Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Модернизацию авианосца планируется завершить в четвертом квартале 2020 года, то есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца.

«Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на ракетный комплекс «Калибр-НК»», — сказал источник.

Он пояснил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса «Калир-НК» — 3С14 — унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Во время модернизации на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку, а также взлетно-посадочный комплекс, сообщает ТАСС.

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-м.

В 2016 году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, 117 из которых — ночью. При этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.

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