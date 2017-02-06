Ремонт теплотрассы в центре Краснодара продолжат ночью

В Краснодаре 6 февраля продолжаются ремонтные работы на теплотрассе в центральной части города.

Аварийно-ремонтные бригады АО «Краснодартеплосеть» ликвидируют последствия трех порывов на магистральной теплотрассе диаметром 800 мм.

«Ремонтные работы уже закончены на участке теплотрассы в районе перекрестка улиц Полины Осипенко и КИМ, а также Фурманова и КИМ. Продолжается ремонт поврежденного участка теплотрассы в районе Старокубанской и Бургасской»,— прокомментировали в городском департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Планируется, что подача тепла в дома начнется к утру 7 февраля.

Ремонт поврежденных участков теплоцентрали ведется круглосуточно. В работах задействованы девять единиц техники и около 30 специалистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 февраля из-за аварии на теплотрассе временно ограничили подачу тепла в жилые дома и ряд социальных объектов в Центральном и Западном округах. Теплоснабжение планировали возобновить к 15:00 6 февраля.

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