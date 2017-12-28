Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнут 2 января

Движение перекроют частично, сначала отремонтируют половину моста в сторону Краснодара. На переправе необходимо заменить температурные швы.

Ремонтные бригады зайдут на мост в праздничные дни, так как в это время поток транспорта в городе значительно ниже.

«Сначала будет перекрыта половина моста в сторону города. Движение будет осуществляться по противоположной. Потом будет перекрыта противоположная сторона», — пояснил заместитель директора «Единой службы заказчика» Андрей Канайчев.

Таким образом, за месяц ремонтные бригады должны будут восстановить путепровод. Если не сделать этого сейчас, уверяют строители, в скором времени Тургеневский мост начнет разрушаться. Тогда ремонт потребует больших и денежных, и временных затрат.

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