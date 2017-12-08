Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнут после новогодних праздников

На брифинге 8 декабря глава города Евгений Первышов рассказал журналистам о ремонте Тургеневского моста и строительстве дорожных развязок.

Мэр отметил, что при ремонте улицы Тургенева транспортного коллапса не наблюдается.

«Что касается ремонта самого моста — в первую очередь необходимо провести ремонт деформационных швов. Сегодня получен технический анализ, который свидетельствует о том, что там, действительно, сложная ситуация. Но в любом случае речь не идет о полном перекрытии движения на мосту. Запланировано только частичное закрытие. До Нового года к ремонту моста мы приступать не будем, потому что во время праздников здесь очень интенсивный трафик. В ближайшее время вместе со специалистами будем определяться с наиболее правильно временным интервалом для проведения работ. Возможно, работы на мосту стартуют в праздничные новогодние дни, а сами работы не будут длиться долго», — подчеркнул глава города.

Он также отметил, что считает проект по строительству развязки на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской «тяжелейшим для реализации».

«Он затрагивает очень много объектов. Считаю его достаточно неэффективным и дорогостоящим. Решено пойти по другому пути. После проведения масштабного анализа и экспертизы, которую мы заказали, будет выбран наиболее эффективный способ, как изменить ситуацию к лучшему, разгрузить интенсивное движение в наиболее проблемных местах. Именно поэтому мы привлекаем специалистов федерального уровня, проводим серьезное исследование. Строить ради того, чтобы строить, мы не будем», — сказал Первышов.

Он отметил, что будут реализовываться только те мероприятия и проекты, которые имеют максимальный эффект для города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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