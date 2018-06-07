Ремонтирующие мост на Офицерской в Краснодаре бригады перешли на усиленный режим работы

По поручению городских властей они работают в круглосуточном режиме.

Планируется, что в три смены строители смогут быстрее завершить обновление путепровода. Сдать объект должны к 20 июля, а не к 10 августа, как заявляли ранее.

Сейчас дорожники работают на внутренних полосах, потом перейдут к внешним. Заменят деформационные швы, гидроизоляцию, бордюры, тротуары, ограждения, асфальт и основание под ним.

Сейчас на мосту закрыты для движения две полосы. Из-за этого в районе Зиповского перекрестка собираются многочасовые автомобильные заторы, причем не только в часы пик.

А на Привокзальной площади Краснодара ремонт уже должен завершиться. Осталось лишь закончить тротуар и разметку. За месяц рабочие заменили покрытие, крышки люков и решетки ливневой канализации, установили бордюры и опоры для дорожных знаков. Когда парковку откроют, там появится третий выезд. Последнее обновление на этом участке проводили четыре года назад.

Все новости по теме:

Ремонт дорог в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник