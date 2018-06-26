Рентгеновское отделение краевой больницы № 1 в Краснодаре стало одним из лучших в РФ

«Всероссийский рейтинг отделений лучевой диагностики — 2018» составило Российское общество рентгенологов и радиологов.

В конкурсе приняли участие 130 медицинских организаций из всех регионов России. За эффективную и ориентированную на удобство для пациентов работу 65 из них наградили сертификатами и знаками качества. Среди них рентгеновское отделение Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

В отделении работают 43 врача и 93 медицинских сотрудников. Ежегодно здесь выполняется более 100 тыс. исследований КТ-МРТ и более 200 тыс. классических рентгеновских анализов, говорится на сайте ККБ № 1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре вручили медицинскую премию «Дорога жизни».

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