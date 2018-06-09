Рэпер Баста выпустил клип, посвященный ЧМ-2018

Песня — ремейк трека американца Джейсона Деруло под названием Colors.

Ростовский рэпер Баста выпустил клип на песню «Миллион голосов». Его опубликовали на YouTube на канале лейбла Gazgolder, которым владеет исполнитель.

Поучаствовать в съемках могли все желающие. Надо было опубликовать в соцсетях фотографии или видеозапись с определенными хэштегами. Лучшие из них попали в видеоролик, пишет «Российская газета».

Клип уже набрал более 220 тыс. просмотров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в интернете появился клип на официальный гимн ЧМ-2018. Песню Live it up («Жить по полной») спродюсировал американский диджей и композитор Томас Уэсли Пентц, известный как Diplo. Гимн ЧМ-2018 официально опубликовали 25 мая.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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