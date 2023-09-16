«Решение, принятое не обществом, – неправильное решение» – председатель ЦБ

Председатель ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции, состоявшейся в субботу, заявил, что банки и объявили о решении ввести ограничения на валютные операции для субъектов хозяйствования был отменен.вызвал дискуссии. Самое главное, что мы не увидели никаких положительных мнений по этому решению”, – сказал глава ЦБ. В философии есть понятие: решение, принятое не обществом, является неправильным решением. Какую бы цель это ни преследовало, мы поздно вечером сели и собрали банковский комитет по тому же принципу. Комитет принял решение отменить это решение”, – сказал Нурмуратов.

Он добавил, что “о повороте назад от либерализации не может быть и речи”.

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“Забудьте, это история. Пути назад нет. Целью было повысить соблюдение требований, а не ограничить конверсию”, – пояснил Мамаризо Нурмуратов.