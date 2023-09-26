Республиканцы спрашивают у Белого дома точную сумму денег, потраченных на Украину

Некоторые американские законодатели-республиканцы потребовали от советника по национальной безопасности США Джейка Салливана предоставить информацию о том, сколько денег было потрачено на помощь Украине. Об этом сообщает “ТАСС” на основании письма, опубликованного на сайте сенатора штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Депутаты заявили, что обеспокоены общим бюджетом, выделяемым всеми госорганами США для Украины. и страны, пострадавшие от конфликта на Украине, а также американцы хотят разъяснений по всем остальным расходам, понесенным налогоплательщиками. Согласно документу, ранее законодатели выразили недоверие администрации США по поводу суммы денег, потраченных на помощь Украине. Подпись Чип Рой.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны осталось всего несколько недель средств на поддержку Украины и дальнейшее финансирование Киева. Он отметил, что это зависит от решения Конгресса о дополнительных средствах.