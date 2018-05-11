Реставраторы вернут форму найденному на Тамани шлему древнегреческого воина

В Темрюкском районе ученые обнаружили захоронение древнегреческих воинов-всадников. Самой сенсационной находкой стал бронзовый шлем солдата.

Подобный артефакт на территории Российской империи попался археологам лишь однажды — в середине XIX века в Киевской губернии. Но найденный экспонат отличается сохранностью. Именно такие шлемы носили древнегреческие воины с VI века до нашей эры. В подобном головном уборе изображена богиня Афина на многих статуях. Археологи предполагают, что солдат, который носил бронзовую амуницию, погиб в бою. В каком именно, сказать пока сложно. Судя по захоронению, утверждают ученые, он был знатного рода, полноправным гражданином греческого полиса.

«Шлем лежал целым, а потом, когда он стал очень хрупким, на него, видимо, упала земля, и он раздавился. Сейчас он сдавлен, но все фрагментики, которые отвалились, были рядом, после реставрации форма, скорее всего, сохранится полностью», — объяснила начальник отдела научной реставрации музея-заповедника «Фанагория» Ольга Гунчина.

Реставрацией занимаются специалисты научного центра «Фанагория» в Темрюкском районе. Коринфский шлем — пока самая уникальная находка, сделанная на раскопках некрополя около поселка Волна. Участники экспедиции Российской академии наук также подняли на поверхность хорошо сохранившиеся амфоры, а в некоторых захоронениях обнаружили и оружие.

Сам некрополь датируется концом V века до нашей эры. Именно в это время было похоронено большинство воинов, что свидетельствует о крупных сражениях.

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