Ретро-поезд «Победа» прибудет на Кубань

Его 16 апреля встретят в станице Староминской.

Поезд 14 апреля выехал из Ростовской области.

В Краснодарском крае запланировано семь остановок: 17 апреля он прибудет в Тимашевск, а затем отправится в Краснодар, Туапсе, Горячий Ключ, Крымск и Новоросссийк и вернется в Ростов-на-Дону.

Теплушки и платформы для перевозки военной техники впервые ведут сразу два паровоза. Один из них использовался во время Сталинградской битвы. На станциях вагоны можно осмотреть изнутри. Артисты и творческие коллективы будут читать рассказы и стихи военных лет, петь и танцевать.

Маршрут поезда «Победа»

16 апреля — Староминская, 11:10

17 апреля — Тимашевская, 10:45

18 апреля — Краснодар-1, 11:15

19 апреля — Туапсе, 11:05

20 апреля — Горячий Ключ, 10:30

21 апреля — Крымская, 12:30

22 апреля — Новороссийск, 10:55

27 апреля — Ростов-на-Дону

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