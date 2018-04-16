Ретро-поезд «Победа» прибудет на Кубань

Его 16 апреля встретят в станице Староминской.
Поезд 14 апреля выехал из Ростовской области.
В Краснодарском крае запланировано семь остановок: 17 апреля он прибудет в Тимашевск, а затем отправится в Краснодар, Туапсе, Горячий Ключ, Крымск и Новоросссийк и вернется в Ростов-на-Дону.
Теплушки и платформы для перевозки военной техники впервые ведут сразу два паровоза. Один из них использовался во время Сталинградской битвы. На станциях вагоны можно осмотреть изнутри. Артисты и творческие коллективы будут читать рассказы и стихи военных лет, петь и танцевать.
Маршрут поезда «Победа»
16 апреля — Староминская, 11:10
17 апреля — Тимашевская, 10:45
18 апреля — Краснодар-1, 11:15
19 апреля — Туапсе, 11:05
20 апреля — Горячий Ключ, 10:30
21 апреля — Крымская, 12:30
22 апреля — Новороссийск, 10:55
27 апреля — Ростов-на-Дону
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