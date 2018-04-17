Ретро-поезд «Победа» встретили в Тимашевске

Подвижной состав времен Великой Отечественной войны курсирует по Кубани.

Первой станцией на Кубани стал вокзал в станице Староминской. Всего в Краснодарском крае запланировано семь остановок – Староминская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Крымская, Новороссийск.

Ретропоезд сформирован из вагонов времен Великой Отечественной войны. Его ведут два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве. В составе крытые товарные вагоны, платформы для перевозок военной техники, салон-вагон. Вся техника – из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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