Ретро-поезд «Победа» завершил свой тур в Ростове

27 апреля в 18:52

В честь этого 27 апреля в городе прошел праздничный концерт на полигоне Северо-Кавказской железной дороги.

Состав с творческой группой в восьмой раз совершил тур по городам юга России.

Тур посвятили 75-летию завершения битвы за Кавказ. В 2018 году поезд проехал через станции Ростовского и Краснодарского регионов СКЖД. С 14 по 22 апреля «Победа» сделала остановки на станциях Каменская, Таганрог-1, Староминская, Тимашевская, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Крымская, Новороссийск.

В общей сложности театрализованное представление, которое показывают по прибытию поезда, посмотрели почти 12 тыс. зрителей, сообщает «Интерфакс».

Фоторепортаж с прибытия ретропоезда «Победа» в Краснодар смотрите здесь.

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