Ретропоезд из Тихорецка задействуют на экскурсиях на Ставрополье

Раритетный послевоенный паровоз серии Л на паровой тяге будет катать туристов по Кавминводам.

Железнодорожное ретродвижение стартовало в Ставропольском крае 24 июня. Паровоз будет курсировать от Кисловодска через Ессентуки и Пятигорск и обратно. В пути следования туристам расскажут об истории развития железных дорог и их роли в становлении региона, на вокзалах организуют исторические реконструкции эпохи 20-30-х годов прошлого века.

Поездка, экскурсионное обслуживание и традиционный чай обойдутся пассажирам в сумму около 2 тыс. 200 рублей. Для комфорта туристов в состав паровоза включили два современных вагона, пишет газета «Тихорецкие вести».

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