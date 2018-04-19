Ретропоезд «Победа» прибудет в Горячий Ключ

Его встретят на вокзале города-курорта 20 апреля в 12:30.
Музей на колесах путешествует по Кубани с 14 апреля. Все желающие могут увидеть вагоны изнутри. Они сохранились со времен Великой Отечественной войны.
Состав находится в отличном состоянии. Его реконструировали в Краснодарском крае. На каждой станции артисты и творческие коллективы читают стихи и поют фронтовые песни.
Поезд 19 апреля увидели жители Туапсе. До этого он побывал в станице Староминской, Тимашевске и Краснодаре. После Горячего Ключа ретропоезд «Победа» отправится в Крымск, а завершит вояж по Кубани 22 апреля в Новороссийске.
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