Ретропоезд «Победа» прибудет в Горячий Ключ

Его встретят на вокзале города-курорта 20 апреля в 12:30.

Музей на колесах путешествует по Кубани с 14 апреля. Все желающие могут увидеть вагоны изнутри. Они сохранились со времен Великой Отечественной войны.

Состав находится в отличном состоянии. Его реконструировали в Краснодарском крае. На каждой станции артисты и творческие коллективы читают стихи и поют фронтовые песни.

Поезд 19 апреля увидели жители Туапсе. До этого он побывал в станице Староминской, Тимашевске и Краснодаре. После Горячего Ключа ретропоезд «Победа» отправится в Крымск, а завершит вояж по Кубани 22 апреля в Новороссийске.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник