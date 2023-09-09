Reuters: Россия увеличит производство артиллерии в ближайшие несколько лет

В ближайшие несколько лет Россия увеличит производство артиллерии. Об этом сообщил западный чиновник, не пожелавший раскрывать свое имя.
По его словам, в ближайшие несколько лет Россия может увеличить производство артиллерии примерно до 2 миллионов снарядов в год.
По его словам, в ближайшие несколько лет Россия может увеличить производство артиллерии примерно до 2 миллионов снарядов в год.
По его словам, в ближайшие несколько лет Россия может увеличить производство артиллерии примерно до 2 миллионов снарядов в год.
p> >
Отмечено, что это вдвое больше, чем ранее ожидал Запад