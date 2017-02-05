Режиссер «Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии режиссеров США

Режиссер Дэмьен Шазелл, снявший мюзикл «Ла-Ла Ленд», 5 февраля получил награду Гильдии режиссеров США.

Режиссер впервые был номинирован на получение этой награды и стал самым молодым лауреатом. Конкурентами 32-летнего Шазелла были Барри Дженкинс («Лунный свет»), Дени Вильнев («Прибытие»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев»), сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Ла-Ла Ленд» претендует на «Оскар» в 14 номинациях.

Рецензию Дениса Юрьева на фильм «Ла-Ла Ленд» читайте здесь.

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