Резников: НАТО нужен украинский опыт

Даша 29.07.2023 В мире

Резников: НАТО нужен украинский опыт

Украинский спецназ НАТО страны хочет поделиться опытом со своим спецназом после окончания войны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, поздравляя одно из подразделений специального назначения ВСУ с Днем Сил специальных операций.

Резников сообщил, что в ходе международных встреч на уровне министров обороны дружественных стран, в частности, в состав делегаций Великобритании, США и Нидерландов всегда входят ветераны сил специальных операций соответствующих стран.

По словам Резникова, такие делегаты всегда передают привет своим украинским коллегам через него и западные помощи. , среди прочего, выступает за выделение средств для нужд украинской армии.

Он отмечает, что Великобритания активно поддерживает украинский спецназ.

“Британские инструкторы:” от победы Украины потом будем учиться у ваших инструкторов, потому что никто в мире не может делать то, что уже умеют ваши ребята», — сказал Резников.

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