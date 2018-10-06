РФ и Евросоюз провели консультации по безопасности авиационных полетов

Двусторонние технические консультации по вопросам обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в аэропорты стран-участниц программы SAFA, состоялись 5 октября в Брюсселе.

Участники встречи были рассмотрели результаты проверок воздушных судов российских авиакомпаний. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой.

Представители Еврокомиссии отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полетов, выполняемых российскими авиакомпаниями. Стороны подтвердили высокую эффективность проведения встреч в таком формате, сообщает «Интерфакс».

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