РФПЛ отказалась переносить матч ФК «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» в Сочи

Пресс-служба российской футбольной премьер-лиги сообщила, что игра пройдет 27 ноября на стадионе в Хабаровске, как и планировалось.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эту дату температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», — говорится в сообщении пресс-службы РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Локомотив» попросил перенести выездной матч против «СКА-Хабаровска» в Сочи, так как в Хабаровске 27 ноября ожидается около 20 градусов мороза.

Ранее «Локомотив» заявил стадион «Фишт» в качестве запасного поля.

Вернуться на ленту

Источник