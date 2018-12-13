РФС назвал Артема Дзюбу лучшим футболистом 2018 года

Выбор делали четыре группы экспертов: тренеры, топ-менеджеры российских клубов, журналисты и болельщики.

Победителем стал форвард «Зенита» и новый капитан сборной России Артем Дзюба, который опередил предыдущего капитана национальной команды — вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Помимо Дзюбы и Акинфеева в топ-пять вошли Марио Фернандес, Роман Зобнин и Денис Черышев.

Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский занял восьмое место, сообщает пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016-м году победителем стал экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов, в 2017-м — бывший игрок «Спартака» Квинси Промес.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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