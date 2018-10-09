РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с Кокориным и Мамаевым

Футбольный союз совместно с клубами назначит особые наказания для игроков.
«РФС категорически осуждает произошедшее с футболистами ФК «Зенит» и «Краснодар». То, что мы наблюдали на видео, неприемлемо. Мы не сомневаемся, что МВД проведет компетентное разбирательство, закон для всех один, виновные понесут наказание», — цитирует слова и. о. руководителя организации Александра Алаева пресс-служба РФС.
Как добавил Алаев, РФС, тренерский штаб сборной и футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе.
«Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», — отметил он.
Футбольный союз совместно с клубами назначит особые наказания для игроков и внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.
Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.
Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.
Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве.
По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.
ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РПЛ попросит рассмотреть инцидент с Кокориным и Мамаевым в РФС.
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