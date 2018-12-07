РФС оплатит использование системы видеоповторов на матчах сезона 2018/19

В текущем сезоне систему будут использовать на полуфинальных и финальном матчах Олимп — Кубка России, а также стыковых играх за право играть в РПЛ.

«Если говорить об использовании VAR в сезоне 2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС. В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров», — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Он отметил, что специально созданная рабочая группа проработает различные варианты внедрения VAR в следующем сезоне, после чего представит руководству РФС и РПЛ рекомендации, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале марта 2016 года IFAB одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и на Кубке конфедераций — 2017 в России. Сейчас из ведущих европейских футбольных лиг система работает в чемпионатах Италии и Германии. На ЧМ по футболу — 2018 утвердили использование системы видеоповторов. ФИФА назвала систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 близкой к идеалу.

В Краснодаре 3 декабря 2017 года на матче 19-го тура РФПЛ была впервые опробована система видеоассистента рефери (VAR).

Оборудование для видеоповторов обошлось ФК «Краснодар» в 175 тыс. фунтов.

Представители всех клубов чемпионата России по футболу поддержали внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) с сезона 2019/20.

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