РФС: организация матча Аргентина — Нигерия в Краснодаре была на высшем уровне

Об этом 14 ноября заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

«РФС выступал в качестве организатора этого матча, но хотелось поблагодарить ФК «Краснодар» и лично Сергея Галицкого за помощь в организации, за атмосферу. В Краснодаре играли одни из лучших мировых сборных. Мне удалось пообщаться с руководством обеих команд. Все просто в восторге и удивлены, что здесь такой стадион», — сказал Сергей Анохин.

«В проведении этого матча выиграли все: и обе команды, и, конечно же, местные болельщики. Впечатления самые приятные. Атмосфера была шикарной, организация прекрасной, а также была шикарная погода», — цитирует вице-президента РФС «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 14 ноября прошел товарищеский матч между сборными Нигерии и Аргентины. Итог встречи — 2:4 в пользу сборной Нигерии. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не прилетел на матч в Краснодаре.

Ранее сборная России по футболу проиграла команде Аргентины со счетом 0:1.

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