РФС отложил вынесение решения по делу о задолженности перед игроками ФК «Кубань»

26 марта в 17:58

Новую дату заседания палаты по разрешению споров Российский футбольный союз определит позднее.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза отложила рассмотрение заявлений футболистов и тренеров краснодарской «Кубани» о применении санкций за невыплату клубом задолженности.

В сообщении РФС говорится, что рассмотрение заявлений отложили до окончания производства в 15-м апелляционном арбитражном суде по обжалованию судебных актов Арбитражного суда Краснодарского края. В соответствии с ними клубу «Кубань» было запрещено исполнять решения палаты РФС по разрешению споров о погашении задолженности перед субъектами футбола, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2017 года отказал в заявлении о запрете НАО «ФК «Кубань»» погашать требования бывшего тренера Дана Петреску и работников клуба по заработной плате. В суде обжаловали запрет ФК «Кубань» на выплаты долгов агентам и клубам.

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