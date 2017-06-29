РФС поблагодарил «Краснодар» за участие в Кубке конфедераций

Благодарности также получили семь клубов РФПЛ, игроки которых выступали на турнире.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко от имени организации и себя лично поблагодарил руководителей футбольных клубов ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Краснодар» и «Арсенал».

«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», — цитирует Мутко пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 17 июня обыграла национальную команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Во втором матче 21 июня россияне проиграла национальной команде Португалии. В итоге сборная РФ не смогли пройти в полуфинал турнира, уступив в третьем матче группового этапа национальной команде Мексики.

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