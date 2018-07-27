РФС подписал новый контракт со Станиславом Черчесовым

27 июля в 16:52
Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.
Российский футбольный союз 27 июля сообщил о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе «2+2 года».
«РФС благодарит тренерский штаб национальной сборной России за успешно проведенную работу при подготовке к чемпионату мира 2018 года, где российская команда дошла до четвертьфинала», — говорится в сообщении РФС.
Черчесов заявил, что понимает меру своей ответственности за возлагаемые на него задачи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России на ЧМ дошла до 1/4 финала, где проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Российская команда под руководством Черчесова показала свой лучший результат в новейшей истории.
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