РФС признал отсутствие статуса легионера у нападающего «Краснодара» Ари

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков удовлетворил соответствующее заявление краснодарского клуба.

Как отмечается, комитет удовлетворил заявление клуба по 32-летнему бразильскому форварду, который в конце июля получил паспорт гражданина России, сообщается на сайте РФС.

Ари начал выступать в России в 2010 году, когда перешел из голландского АЗ в московский «Спартак». В 2013 году нападающий стал игроком «Краснодара», прошедший сезон провел на правах аренды в московском «Локомотиве», с которым завоевал титул чемпиона России.

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