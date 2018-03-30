РФС призвал футболистов отказаться от кальяна и экзотического чая

Спортсменов попросили ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса.

Памятку с соответствующими рекомендациями опубликовали в Twitter Российского футбольного союза.

«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!» — говорится в сообщении.

РФС призвал футболистов помнить, что часто на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции. Спортсменам рекомендуют смотреть сертификаты на все мясо, не курить кальян, ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства и не употреблять экзотические чаи.

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