РФС вручил Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола

Владелец футбольного клуба «Краснодар» стал лауреатом награды Российского футбольного союза за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2017/18.

Это стало известно по итогам заседания исполкома РФС.

Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. За три сезона команда поднялась в элитный дивизион чемпионата России, в 2011 году дебютировав в Премьер-лиге. В сезоне-2014/15 клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также впервые в истории стартовал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы. С тех пор команда трижды была участником группового раунда, а также дважды выходила в плей-офф Лиги Европы.

В октябре 2016 года открылся построенный на средства Галицкого стадион «Краснодар». Созданная бизнесменом одноименная академия, по оценкам специалистов, является одной из лучших в мире по условиям для юных футболистов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по итогам сезона-2017/18 «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России, набрав 54 очка, благодаря чему получил право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

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