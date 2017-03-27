РФС заплатит Бельгии 300 тыс. евро за матч в Сочи

Российский футбольный союз выплатит футбольной федерации Бельгии 300 тыс. евро за матч, который команда проведет со сборной РФ в Сочи.

Кроме того, РФС взял на себя расходы на пребывание бельгийского клуба в Сочи, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на бельгийский портал walfoot.be.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Этим матчем откроют стадион «Фишт», который находился на реконструкции. В связи с проведением футбольного матча в Сочи 28 марта продлят работу общественного транспорта.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи можно посмотреть здесь.

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