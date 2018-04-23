Рисоводам Кубани увеличили субсидии на водоотведение до 200 млн рублей

Общая площадь сева риса в 2018 году составит 117 тыс. га.

Сев культуры планируют провести с 25 апреля до 15 мая. На сегодняшний день в отдельных хозяйствах края он уже начался — культурой засеяно более 1 тыс. га.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека, в этом году перед рисоводами края стоит задача сохранить объемы урожая на уровне предыдущих лет.

«Очистка каналов, ремонт дорог и гидротехнических сооружений проведены на 100%. Техника, горюче-смазочные материалы в хозяйствах имеются в достаточном количестве», — доложил заместитель министра сельского хозяйства Михаил Тимофеев.

По его словам, в 2017 году был перевыполнен план по капитальной планировке чеков — при плане в 16,3 тыс. га фактический объем выполненных работ составил 33,3 тыс. га. Практически все рисосеющие районы края не только вышли на проектный уровень проведения ремонтной планировки — 15% от площади рисовых оросительных систем, но и превысили его. Однако, как отметил Дерека, основным резервом сохранения и увеличения объемов урожая риса является повышение урожайности в рисосеющих хозяйствах края.

В ходе совещания также затронули вопрос рационального использования водных ресурсов. Несмотря на то, что дефицита оросительной воды специалисты не прогнозируют, необходимо позаботиться о ее экономии.

«Для этого в текущем году контроль за соблюдением режима орошения и экономии оросительной воды будет особенно жесткий. Эта работа будет проводиться в рамках выездных комиссий по развитию рисоводства и межведомственной рабочей группы», — подчеркнул Дерека.

Он добавил, что край сохраняет меры господдержки, введенные в прошлом году. Речь о возмещении части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса на 1 га. В 2018 году на этот вид господдержки выделили 200 млн рублей, что больше суммы предыдущего года на 51 млн рублей. Еще одна мера господдержки, на которую могут рассчитывать аграрии — субсидирование приобретения элитных семян. В этом году размер ставки субсидирования на посев 1 га оригинальными и элитными семенами составит 30% от стоимости фактически высеянных семян на субсидируемой площади, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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