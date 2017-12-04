Рисоводческий завод в Красноармейском районе отметит 85-летие

Без него невозможно представить ни один рекорд по сбору риса на Кубани. Чеки возле поселка Октябрьского давно стали опытными площадками лучших селекционеров страны. Там испытывают новые сорта и технологии.

Это многоотраслевое производство. Оно включает гектары пшеничных и кукурузных полей, ферму крупного рогатого скота, конюшню, рыбные пруды, фруктовые сады и собственные цеха переработки. Предприятие ежегодно платит до 100 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней и дает стабильную работу уже не первому поколению местных жителей.

«Самое главное, здесь сохранили отношение к людям, отношение к работникам. Они сегодня не сокращаются, здесь 750 рабочих мест. Можно сказать, что в связи с научным прогрессом, с перевооружением, можно было сокращать, но нет! Первостепенны здесь люди, и благодаря этому подходу здесь жизнь кипит», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На рисоводческом племенном заводе имени Майстренко обновили парк техники. Новинки можно увидеть прямо на главной площади поселка Октябрьского. Здесь уверены, что юное поколение местных жителей с размахом отметит и сотый юбилей предприятия.

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