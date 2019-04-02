РЖД направит более 38 млрд на развитие железнодорожной инфраструктуры Кубани

Основной объем средств пойдет на реализацию комплексного проекта развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.

В рамках проекта планируется построить 126 км новых путей, а также завершить электрификацию 125 км линий Таманского полуострова на участках Анапа — Юровский — Разъезд 9 км и Юровский — Вышестеблиевская со строительством тяговых подстанций Чекон, Киевская, Гостагаевская. Об этом рассказал заместитель начальника СКЖД по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков.

В феврале была завершена реализация проекта по строительству обхода Краснодарского железнодорожного узла протяженностью 65 км. На новой линии построены станции Кирпили, Гречаная, разъезд Бейсужек, а также 29 мостов, путепроводов и проездов для сельскохозяйственной техники. Это позволило вынести за пределы города транзитный грузопоток и увеличить пропускную способность пассажирских поездов в Краснодаре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Также продолжается работа над распространением концепции дорожной информационно-логистической системы на Северо-Кавказской железной дороге. Она направлена на увеличение объема перевозок и выгрузки за счет технологии оптимального использования портовой и железнодорожной инфраструктуры. В качестве пилотного полигона был выбран порт Новороссийск. Сейчас в контур системы уже включен и порт Туапсе. На стадии заключения соглашений находятся и другие порты Азово-Черноморского бассейна.