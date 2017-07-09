РК «Кубань» на выезде обыграл «Металлург» — 12:38

Краснодарцы 8 июля провели первую игру против новокузнецкого клуба в нынешнем сезоне.

Успешнее начали гости — три очка за точный штрафной записал на свой счет Сергей Сугробов. Следом отличились хозяева — попыткой отметился экс-игрок «Кубани», второлинеец «Металлурга» Никита Саютин — 5:3. До перерыва «Кубань» занесла еще три попытки. Одна на счету Серкова, а Родион Скачко оформил дубль. Вместе с одной точной реализацией Сугробова команды ушли на перерыв при счете 5:20 в пользу гостей.

Второй тайм прошел под копирку первого – «Кубань» атаковала и использовала свои моменты, хозяева защищались и лишь однажды дошли до зачетки гостей. В составе «Металлурга» оформил занос Антон Сычев, а у «Кубани» — Непейвода и Сугробов. К финальному свистку краснодарцы подошли с преимуществом. «Кубань» выиграла со счетом 12:38.

Победа в Новокузнецке принесла «Кубани» исторический результат – краснодарцы впервые в чемпионате занимают вторую строчку. «Казаки» на данный момент имеют 13 очков в активе и опережают в турнирной таблице на три балла «Красный Яр», у которого есть игра в запасе, сообщает пресс-служба клуба.

Вернуться на ленту

Источник