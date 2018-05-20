РК «Кубань» одержал волевую победу над «ВВА-Подмосковье»

Краснодарские регбисты в подмосковном Монино 19 мая обыграли действующих бронзовых призеров чемпионата России.

В ходе активной борьбы за лидерство на поле между командами произошла стычка.

«К удивлению, предупреждение получил игрок «Кубани». Кевин Акуабу был первым, кто начал разнимать сцепившихся за полем игроков, но арбитр посчитал, что его намерения были подкреплены действиями «сверх меры». Почти сразу после этого с поля за нарушение был удален Тагир Гаджиев. «Кубань» осталась в составе 13 игроков на поле», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе РК «Кубань».

Хозяева численным преимуществом воспользовались и вышли вперед, но закрепить успех не смогли. Когда удаленные игроки «Кубани» вернулись на поле, команда сумела организовать затяжную атаку и заработала право на пробитие штрафного. В итоге поединок завершился со счетом 20:22 в пользу «Кубани». Это первая победа клуба в сезоне-2018.

Следующий матч «Кубань» проведет 16 июня в Москве против «Славы».

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