РК «Кубань» победил «Металлург» из Новокузнецка

Сейчас регби-клуб занимает второе место на чемпионате России.

Матч начался с результативных действий хозяев. На пятой минуте «Металлург» открыл счет со штрафного — 3:0. Но развить успех «Металлургу» не удалось.

На излете первого тайма Алексей Капалин и Никита Скачко оформили по пытке, после которых Скачко был точен в одной из реализаций. Хозяева отметили двумя штрафными, которые на счет уже сильно не повлияли — 9:33.

Во втором тайме команды обменялись попытками — на занос Филиппова в составе «Кубани» ответил Иван Коротков. Итог 14:40 — уверенная победа краснодарской команды.

Итого у краснодарцев две победы в трех матчах и девять очков, сообщает пресс-служба РК «Кубань».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник