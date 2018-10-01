РК «Кубань» потерпел поражение в первом матче за бронзу чемпионата России

01 октября в 12:33

На своем поле краснодарцы встречались с «ВВА-Подмосковье». Счет на 13-й минуте открыли гости.

Сергей Янюшкин был точен со штрафного. Он же на 25-й минуте вновь исполнил трехочковую попытку. Хозяева рук не опустили, планомерно стали осаждать зачетную зону противника и в концовке первого тайма были за свои усилия вознаграждены. Капитан «Кубани» Владимир Остроушко занес попытку, Никита Скачко забил реализацию, на перерыв краснодарцы ушли лидерами — 7:6.

«Это ответственный матч и эмоции. В первом тайме была эмоциональность, сумбур, и поэтому немножко не хватило», — сказал главный тренер РК «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш.

Второй игровой отрезок прошел при подавляющем преимуществе гостей. Сначала Янюшкин реализовал штрафной, а затем «Кубань» подвел дебютант. Новозеландец Джек Пауэлл получил желтую карточку, и в меньшинстве хозяева за восемь минут пропустили три попытки подряд. Бонусные удары также пришлись в створ ворот, счет стал 7:30. Как ни старались хоязева, набрать очки они не смогли. Точку в матче поставил все тот же Янюшкин: 33:7 — уверенная победа ВВА.

«Пропустили одну быструю попытку. Некоторые игроки почему-то решили, что матч проигран. Мы подбадривали друг друга, потому что мы — одна большая семья. В себя поверили, полетели мяч забирать и пропустили еще две попытки. В этом была наша большая ошибка», — отметил игрок РК «Кубань» Владислав Лазаренко.

Отчаиваться регбийным болельщикам не стоит. Обладатель бронзы определится по сумме двух матчей. Ответная встреча состоится 7 октября в Монино.

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