РК «Кубань» принял команду «Слава-ЦСП» в матче чемпионата России

28 августа в 20:45

Столичная команда приехала в Краснодар во второй раз в сезоне.

Пока игроки готовились к поединку, зрители посетили традиционный спортпикник.

В прошлой домашней игре со «Славой» в Кубке России регбисты разгромили соперника. В этом противостоянии счет тоже был крупным и в пользу кубанцев. На перерыв команда ушла с перевесом всего в три очка.

Второй тайм прошел полностью под диктовку хозяев. Итог — 50:18 в пользу кубанцев, которые уже задумываются о соперниках в плей-офф чемпионата.

«Предпочтительнее, мне кажется, сыграть с «Красным Яром». Ну а там без разницы, кого получить в соперники. Будем играть с любой командой и будем играть на победу. Стараться побеждать в каждой игре, в каждой минуте, в каждой секунде. В каждом единоборстве», — отметил игрок РК «Кубань» Алексей Капалин.

С «Красным Яром» «Кубань» сыграет дома 2 сентября. Этот матч первого этапа станет проверкой сил перед играми навылет.

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