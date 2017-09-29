РК «Кубань» проведет последний матч сезона

РК «Кубань» 1 октября примет «ВВА-Подмосковье». Это ответный матч за бронзу чемпионата России.

Первая встреча этого противостояния, которая прошла в Монино, завершилась в пользу краснодарцев. Они обыграли соперника со счетом 13:29.

«Будем опять играть с чистого листа. Со счета 0:0. Коллектив на сегодняшний день более опытный, чем мы. Это одна из сильнейших команд страны. Но еще раз говорю: мы четко знаем стратегию матча, мы знаем, какую задачу мы должны решить. Поэтому все находится в наших руках, ногах и головах», — отметил главный тренер РК «Кубань» Александр Алексеенко.

Предстоящий матч для «Кубани» станет последним в сезоне. А бронза чемпионата, за которую поборются краснодарцы, возможно, станет первой в истории наградой клуба в классическом регби.

«Все, разумеется, хотят эти медали. Для чего мы целый год играли, чтобы не получить третье место? Это было бы неправильно. Поэтому все хотят этой победы очень сильно. Нам надо прежде всего играть командой, сообща, и выполнять тренерскую установку. Мы доказали, что можем все это делать. Поэтому будем играть на победу», — сказал игрок РК «Кубань» Вячеслав Красильник.

К важнейшему поединку обе команды подходят не без потерь. У «авиаторов» не появится на поле один из лидеров — Герман Давыдов. Регбист дисквалифицирован. В первой игре он опасно атаковал Юрия Гостюжева, тот получил травму. Участие кубанца в игре сейчас под вопросом.

Матч за бронзу пройдет на краснодарском стадионе «Труд». Начнется встреча в 16:00. Вход свободный.

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