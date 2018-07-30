РК «Кубань» разгромил новокузнецкий «Металлург»

Матч в рамках чемпионата России по регби состоялся 29 июля на краснодарском стадионе «Труд».

Краснодарский клуб обыграл «Металлург» со счетом 67:6 (33:6). Владимир Остроушко вывел кубанцев на игру с новокузнецкой командой с капитанской повязкой, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мировой практике регби зачастую право первого удара в матче предоставляется наиболее отличившимся гражданам города, в котором играет команда. Подобную практику регбисты клуба «Кубань» решили ввести на постоянной основе.

На матче РК «Кубань» — «ВВА-Подмосковье» 22 июля право первого удара получил пожарный МЧС России Андрей Овчинников. За время службы пожарный спас более 100 человеческих жизней. В 2018 году его наградили медалью «За отвагу на пожаре».

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