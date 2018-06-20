РК «Кубань» узнал своих соперников в Кубке России по регби-7

Соревнования пройдут 7-8 июля в Пензе.

В Кубке России примут участие 16 команд. Начало игр — 7 и 8 июля в 10:00 на стадионе «Первомайский».

В группе А сыграют клубы «Кубань», «Слава», «Енисей-СТМ», сборная Липецкой области. В группе В — «Энергия», сборная Самарской области, «Булава», «Империя».

В группу С вошли «Металлург», «Дружина», «Трудовые резервы», «Красный Яр». В D — «Нарвская Застава», «ВВА-Подмосковье», сборная Республики Крым, «Торпедо», сообщает пресс-служба РК «Кубань».

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